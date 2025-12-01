«Важно перейти от политически мотивированных обвинений к предметной профессиональной работе»
Замсекретаря Совбеза РФ Олег Храмов — о новом инструменте по борьбе с киберпреступниками
Продвижение Конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью, с инициативой выработки которой изначально выступила Россия, сопровождалось противодействием со стороны ряда западных государств, идущих по пути концепции мира «основанного на правилах». Но вопреки этому мировое сообщество признало востребованность конвенции — документ подписали уже более 70 стран, и в Москве надеются, что скоро она вступит в силу. О том, что это даст на практике, корреспонденту “Ъ” Елене Черненко рассказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов.
— Насколько важно международное сотрудничество в борьбе с киберпреступностью?
— Вопросы противодействия преступлениям, связанным с использованием современных технологий, сегодня приобрели исключительный характер. Количество противоправных посягательств на этом направлении остается стабильно высоким почти во всех странах, и эти посягательства занимают все более заметное место в общей структуре преступности.
Широкое распространение онлайн-сервисов создало благоприятную почву для роста количества преступлений, в том числе мошенничеств, несанкционированного доступа к информации и банковским счетам, распространения вредоносных вирусов, а также вмешательства в работу государственных и финансовых систем. Зачастую эти преступления имеют трансграничный характер. Существует большое количество технологий, позволяющих обеспечивать анонимизацию деяний и их трансграничность. Преступники пользуются этим, используя информационное пространство других стран для совершения преступлений.
Поэтому важно развивать оперативное международное сотрудничество с другими странами для обмена информацией и проведения совместных операций по борьбе с такими преступными группировками.
— Такое сотрудничество на практике есть?
— За последние десятилетия сложилась система международных отношений, в которой сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства строится не только на основе договоров, но и на основе двусторонних соглашений по различным вопросам уголовного судопроизводства, когда и принимаются соответствующие взаимовыгодные для государств обязательства. Этот подход предопределяет прямые контакты профильных структур при оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам.
В рамках такого сотрудничества Российская Федерация в полной мере выполняет свои международные обязательства.
— А другие страны?
— Политически мотивированные страны Запада избирательно исполняют, а по большей части просто игнорируют запросы российской стороны.
В положительную сторону отмечаем имевшийся пример взаимодействия с США. Несколько лет назад (в 2021 году.— “Ъ”) Москва и Вашингтон начали сотрудничество по борьбе с киберпреступниками. Результатом деятельности рабочей группы по проблемам обеспечения безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий в формате Кремль—Белый дом под эгидой Совета безопасности РФ и Совета национальной безопасности США стала ликвидация международной группировки хакеров REvil.
Но с марта 2022 года Белый дом в одностороннем порядке прекратил свое участие в деятельности этой рабочей группы и отказался от совместного обсуждения вопросов безопасности объектов критической информационной инфраструктуры.
— При каких условиях сотрудничество между Россией и США в сфере кибербезопасности может возобновиться?
— Возобновление сотрудничества с США в этой сфере и дальнейшее взаимодействие возможны при наличии соответствующего настроя Вашингтона на основе выполнения положений действующего Договора об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки от 17 июня 1999 года.
Россия всегда исходит из принципа формирования справедливой глобальной системы международной информационной безопасности, основанной на общепринятых юридически обязывающих нормах взаимодействия в киберпространстве. Важный шаг в этом направлении с подачи России уже сделан — принята Конвенция ООН против киберпреступности.
— Большой путь проделан.
— Без сомнения, ведь разработка конвенции была инициирована еще в 2011 году решением президента РФ Владимира Путина, который определил стратегию участия страны в формировании системы международной информационной безопасности.
Спустя 13 лет 24 декабря 2024 года удалось добиться, чтобы Генеральная ассамблея ООН одобрила подготовленную Специальным межправительственным комитетом ООН Конвенцию против киберпреступности — первый всеобъемлющий договор в сфере противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях и первый договор, направленный на формирование системы международной информационной безопасности.
На стадии подготовки проекта резолюции Генассамблеи ООН о принятии конвенции Россия поддержала предложение Социалистической Республики Вьетнам об организации церемонии подписания договора в Ханое в 2025 году, которое форсировало усилия по запуску процесса подписания и ратификации конвенции и недопущения его политизации во вред общемировым интересам.
В итоге идею подписания конвенции во Вьетнаме поддержали все страны, согласившись с соответствующей поправкой при принятии консенсусом резолюции ГА ООН, и традиционно конвенция стала называться «Ханойской».
На торжественной церемонии во Вьетнаме 25 октября свои подписи под текстом конвенции поставили представители более 70 государств, в том числе России, Белоруссии, Бразилии, Вьетнама, Египта, Ирана, Китая и ЮАР, а также представитель Евросоюза. Процедура подписания будет продолжаться до конца 2026 года.
— А затем?
— После подписания документ еще предстоит ратифицировать каждому государству в соответствии со своими правилами. Конвенция вступит в силу спустя 90 дней после ратификации 40 государствами.
— Что даст вступление этого документа в силу?
— Принятие международным сообществом этой важнейшей Конвенции создает юридически обязывающий фундамент для организации дальнейшего сотрудничества в борьбе с международной компьютерной преступностью.
Несмотря на очевидную важность создаваемого универсального механизма, его продвижение сопровождалось противодействием со стороны государств, не заинтересованных в достижении всеобщих юридически обязывающих договоренностей и идущих по пути сохранения мира «основанного на правилах».
Вопреки этому в результате последовательных усилий мировое сообщество признало востребованность конвенции, поскольку она отвечает интересам большинства стран и нацелена на закрепление суверенитета государств в информационной сфере, а также на развитие равноправного международного сотрудничества в борьбе с компьютерной преступностью.
Конвенция заложила надежную и всеобщую правовую основу для реализации совместных оперативных мер по борьбе с компьютерной преступностью.
В рамках оказания взаимной правовой помощи при расследовании подобных преступлений государства-участники получают возможность обмениваться электронными доказательствами в режиме реального времени. Смогут осуществлять экстрадицию в страны исхода преступников, принимать меры по противодействию легализации криминальных доходов.
Еще раз отмечу, что этот документ основан на базовых принципах ООН и прежде всего уважении суверенного равенства государств и мирного разрешения споров.
При этом крайне важно исключить из обихода политически мотивированные обвинения, обеспечив переход к предметной профессиональной работе профильных структур и специалистов. Исходим из того, что этот документ является важным механизмом снижения напряженности в информационном пространстве.
— Но не все российские предложения вошли в итоговый текст конвенции, верно?
— Да, в ходе ее обсуждения с другими (в том числе западными) странами изначально представленный Россией проект претерпел значительные изменения. Вне поля юридического действия остались составы таких преступлений, как использование ИКТ в террористических и экстремистских целях, для незаконного оборота наркотиков и торговли оружием и ряд других. В связи с этим Россия продолжает последовательно отстаивать необходимость всеобъемлющего охвата конвенции в соответствии с мандатом Специального комитета на разработку универсальной конвенции по борьбе с использованием ИКТ в преступных целях.
По инициативе России и стран-единомышленников Генассамблея ООН одновременно с одобрением конвенции наделила спецкомитет полномочиями по дальнейшей работе над проектом протокола, дополняющего конвенцию, в том числе положениями о не вошедших в нее преступлениях.
— В 2024 году под эгидой ООН был запущен Глобальный межправительственный реестр контактных пунктов для обмена информацией о компьютерных атаках — еще одна российская инициатива. Что можно сказать о работе этого механизма в контексте борьбы с компьютерными преступлениями?
— Запуск Глобального межправительственного реестра контактных пунктов для обмена информацией о компьютерных атаках и инцидентах (ГРКП) стал фундаментальным вкладом в укрепление безопасности глобального информационного пространства. Его механизм нацелен на обеспечение неполитизированного взаимодействия профильных структур на техническом и дипломатическом уровнях.
В России технический уровень решения этой задачи обеспечивает Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам. При этом за политическую составляющую отвечает МИД России.
— А сколько стран уже подключились к реестру?
— Свыше 100. Продолжаются тестовые обмены сообщениями между странами. Механизм совершенствуется, разрабатывается единый шаблон сообщений.
Подчеркну, ГРКП стал первой универсальной мерой укрепления доверия, согласованной консенсусом в рамках Рабочей группы открытого состава ООН по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности (РГОС), которая позволит снижать напряженность в информпространстве и предотвращать возможные конфликты.
Эта мера доверия заложит основу для практического и деполитизированного взаимодействия государств по вопросам информационной безопасности в соответствии с принципами Устава ООН, а также будет способствовать продвижению российской концепции Конвенции ООН по международной информационной безопасности — прообраза будущего глобального свода юридически обязывающих норм о взаимодействии в киберпространстве.
На практике реестр призван способствовать налаживанию прямых связей между уполномоченными органами всех государств для пресечения вредоносной деятельности в информпространстве.
В частности, контактные пункты, ответственные за взаимодействие на техническом уровне, имеющие соответствующие возможности и ресурсы, позволят действенно оказывать помощь и другим государствам в реагировании на компьютерные инциденты и выявлении угроз информационной безопасности.
Заинтересованный обмен сведениями о компьютерных инцидентах позволит на качественно новом уровне пресекать вредоносную активность, исходящую из национальных информационных пространств. Незамедлительное поступление первичной информации окажет действенную помощь в работе оперативным и следственным подразделениям, обеспечивающим выявление, предотвращение и пресечение преступлений еще на ранних стадиях их совершения.
Кроме того, государства-участники конвенции смогут делиться передовым опытом реагирования на компьютерные атаки и инциденты, что будет в целом способствовать повышению эффективности борьбы с трансграничными хакерскими преступными группировками.
— На ваш взгляд, этих инициатив достаточно для снижения напряженности международных отношений в информационном пространстве?
— Ситуация в сфере международной информационной безопасности вызывает все большую озабоченность.
В мире налицо четкий позиционный раскол.
Западные страны пытаются навязать всему мировому сообществу собственные, выгодные только им «правила игры» в информационном пространстве. Фактически они добиваются закрепления в международных отношениях «права сильного» и стремятся подвести под любые свои действия правовое обоснование.
Российская же сторона полагает важным выработку мировым сообществом эффективных правовых механизмов по предотвращению конфликтов.
Как уже было сказано, важным этапом в формировании системы международной информационной безопасности стало принятие универсального международного договора — Конвенции против киберпреступности.
Мы готовы к работе со всеми странами, нацеленными на формирование безопасного информационного пространства на основе взаимовыгодных подходов. Поддерживаем дальнейшее развитие сотрудничества в многостороннем формате, а также формирование двусторонних механизмов взаимодействия по вопросам обеспечения информационной безопасности с привлечением заинтересованных ведомств.
Россия активно участвовала в работе РГОС, в которую вошли представители более 130 стран мира. В рамках группы последовательно обеспечивалось продвижение российских подходов к формированию системы международной информационной безопасности и разоблачение контрпродуктивных западных концепций в этой сфере.
Российская сторона продолжит отстаивать свои выверенные, основанные на защите суверенных прав позиции и в формате новой переговорной площадки ООН по вопросам международной информационной безопасности, приходящей на смену РГОС в 2026 году,— Всемирном механизме по достижениям в области ИКТ в контексте международной безопасности и продвижению ответственного поведения государств в сфере использования ИКТ. В его рамках последовательно проводится в жизнь линия на повышение роли БРИКС и ШОС в области международной информационной безопасности.
Хорошо зарекомендовал себя механизм взаимодействия государств-членов ОДКБ в формате Консультационного координационного центра по вопросам реагирования на компьютерные инциденты.
На системной основе ведется сбор и обмен информацией об индикаторах и фактах вредоносной активности.
Ежегодно организуются комплексные тренировки по оценке защищенности информационных ресурсов стран ОДКБ.
В условиях противостояния с Западом на международных площадках также сделана ставка на активное развитие двусторонних межведомственных контактов. На сегодняшний день подписано 21 межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. В рамках достигнутых договоренностей регулярно проводятся межведомственные консультации.
Таким взаимоуважительным образом обеспечиваются национальные интересы России, стран-партнеров по СНГ, БРИКС и ШОС, а также реализуется согласованная внешняя политика по формированию справедливой глобальной системы международной информационной безопасности на основе принципов равной безопасности государств, сохранения многообразия культур, традиций и интересов народов.