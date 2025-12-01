Леонид Слуцкий номинирован на звание тренера года в китайской Суперлиге

Возглавляющий «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий претендует на звание тренера года в китайской Суперлиге. Об этом пресс-служба команды сообщила в социальной сети Weibo.

Также на награду номинированы еще пять специалистов. Лауреат будет объявлен 4 декабря.

В минувшем сезоне «Шанхай Шэньхуа» завоевал серебряные медали чемпионата страны, набрав 64 очка по итогам 30 туров. Кроме того, клуб стал обладателем Суперкубка Китая.

Леонид Слуцкий возглавляет «Шанхай» с 2023 года. В июле команда продлила контракт со специалистом до 2027 года. Также в качестве главного тренера он работал в элистинском «Уралане», «Москве», самарских «Крыльях Советов», московском ЦСКА, английском «Халл Сити», нидерландском «Витессе» и казанском «Рубине».

С 2015 по 2016 год Леонид Слуцкий тренировал сборную России. Под его руководством национальная команда отобралась на чемпионат Европы-2016, однако не смогла выйти в play-off турнира, заняв последнее место в группе B со сборными Уэльса, Англии и Словакии.

Таисия Орлова