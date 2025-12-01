Замсекретаря Совбеза назвал условия возобновления сотрудничества РФ и США по кибербезопасности

Заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов заявил, что возобновление сотрудничества между Россией и США в сфере борьбы с киберпреступностью возможно при готовности Вашингтона выполнять положения действующего договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года. По его словам, Москва исходит из необходимости выстраивания справедливой системы международной информационной безопасности на основе юридически обязывающих норм.

Заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов

Храмов напомнил, что взаимодействие двух стран в этой сфере было прекращено в одностороннем порядке со стороны США в марте 2022 года. До этого, в 2021 году, совместная работа профильных структур России и США привела к ликвидации международной хакерской группировки REvil.

Он также заявил, что Россия готова к сотрудничеству со всеми государствами, ориентированными на формирование безопасного информационного пространства на взаимовыгодной основе.

Подробнее — в интервью «Ъ».