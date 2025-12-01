По Октябрьской железной дороге с начала года перевезли почти 190 млн пассажиров

По итогам одиннадцати месяцев текущего года по магистралям Октябрьской железной дороги было перевезено 189 млн пассажиров. Это на 3,9% превышает показатели аналогичного периода 2024 года, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Из общего числа пассажиров в январе-ноябре этого года 168,3 млн человек воспользовались пригородными электричками (+3,8%), а 20,7 млн — поездами дальнего следования (+4,7%).

В ноябре 2025 года на ОЖД перевезли 16,6 млн пассажиров (+5,4%): 15,1 млн — в пригородном сообщении (+5,7%) и 1,5 млн — в дальнем следовании (+2,2%), уточняется в сообщении.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что с начала года РЖД перечислили в виде налогов в бюджеты Петербурга и Ленобласти 8,3 млрд рублей.

Андрей Цедрик