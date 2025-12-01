Суд в Бангладеш заочно приговорил британского депутата к двум годам тюрьмы

Специальный суд Дакки (столица Бангладеш) заочно приговорил британского парламентария и бывшего министра Тюлип Сиддик к двум годам тюрьмы по делу о коррупции, связанной с незаконным владением землей. Расследование связано с обвинениями в махинациях ее тети, бывшего премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины.

Депутат парламента Великобритании Тюлип Сиддик

Фото: Peter Nicholls / Reuters Депутат парламента Великобритании Тюлип Сиддик

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Как сообщают издания Reuters и The Economic Times, по этому делу Шейх Хасину приговорили к пяти годам заключения, мать британского парламентария Шейх Рехану — к семи годам и еще 14 фигурантов — к пяти. Суд также наложил на каждого штраф в размере 100 тыс. така (около $820 США).

В январе этого года Комиссия по борьбе с коррупцией Бангладеш возбудила серию дел о махинациях при реализации проекта «Новый город Пурбачал», который проектируется как новая столица и располагается недалеко от Дакки. По данным прокуратуры, Шейх Хасина в сговоре с высокопоставленными чиновниками незаконно закрепила за собой шесть участков, размером 1264 кв. метра каждый, для нескольких своих родственников, включая Тюлип Сиддик. 27 ноября Шейх Хасину приговорили суммарно к 21 году тюрьмы по другим трем делам из этой серии.

Тюлип Сиддик отвергла обвинения. «Исход этого "судилища" столь же предсказуем, сколь и неоправдан. — заявила британский парламентарий — Я надеюсь, к этому так называемому "вердикту" отнесутся с презрением, как он того заслуживает». Официальный представитель Лейбористской партии, в которой состоит Тюлип Сиддик, отметил, что депутат не смогла реализовать свое право на справедливое юридическое представительство. Не признали решение и в бывшей правящей партии Бангладеш «Авами Лиг», назвав его политически мотивированным.

На фоне обвинений Тюлип Сиддик в январе ушла с постов экономического секретаря казначейства и городского министра. В правительстве она отвечала за борьбу с отмыванием денег и соблюдение финансовых санкций. В апреле временное правительство Бангладеш выдало ордер на арест парламентария. Договор об экстрадиции между Великобританией и Бангладеш отсутствует.

В Бангладеш уже больше года ведутся расследования в отношении Шейх Хасины. Бывший лидер подала в отставку во время протестов в августе 2024 года и уехала в Индию. 17 ноября Международный трибунал по уголовным делам Бангладеш заочно приговорил ее к смертной казни по обвинению в преступлениях против человечности и геноциде в связи с подавлением протестов.

Подробнее о приговоре — в материале «Ъ» «Заочно приговорили к смерти».

Ярослав Фокин