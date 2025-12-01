Воронежский губернатор продлил запрет на профессии для мигрантов

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ, который запрещает в 2026 году привлекать иностранцев для работы по патенту в нескольких сферах. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального правительства.

Согласно указу, мигрантам нельзя будет устроиться сотрудниками организаций, которые снабжают население водой и следят за канализацией, агентств временного трудоустройства, а также водителями и соцработниками. Помимо этого, запрет действует в сферах образования, медицины, телекоммуникаций и розничной торговли (за исключением продажи автомобилей и мотоциклов).

У работодателей есть три месяца на то, чтобы уволить мигрантов, которые попадают под ограничения.

В октябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что мигрантам в Белгородской области запретили работать в розничной торговле.

Егор Одегов