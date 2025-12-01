Свыше 20 банков в России участвуют в пилоте цифрового рубля

Более 20 банков участвуют в пилотном проекте цифрового рубля, уже были проведены свыше 90 тыс. транзакций. Об этом сообщила заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова.

«Мы постепенно и поэтапно расширяем состав участников пилота. В этом году совместно с Минфином и Федеральным казначейством провели тестовые запуски смарт-контрактов на базе цифрового рубля в Чувашии и Татарстане»,— заявила госпожа Кахруманова во время выступления в Госдуме (цитата по ТАСС). По ее словам, эти меры позволяют отслеживать целевое использование бюджетных средств.

Постепенно доступ к цифровому рублю становится массовым, отметила зампред ЦБ. Биометрию для подключения к системе можно сдать в более чем 180 банках, включая 8 тыс. отделений по всей стране. Банк России и правительство за последние годы упростили процесс сбора биометрии и сделали его максимально удобным, добавила Зульфия Кахруманова.

Цифровой рубль — форма российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Банк России запустил пилотный проект цифрового рубля в августе 2023 года. Массовое внедрение было запланировано на июль 2025-го, однако регулятор перенес его на сентябрь следующего года. Как сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, это необходимо для оценки востребованности сервисов.