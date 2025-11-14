Набиуллина объяснила перенос массового внедрения цифрового рубля

Банк России решил перенести массовое внедрение цифрового рубля на сентябрь 2026 года, чтобы оценить востребованность сервисов. Технические вопросы со сменой планов ЦБ не связаны, пояснила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ЦБ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава ЦБ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Технологически более-менее все понятно. Мы как раз хотим вместе с участниками рынка осмыслить, какие сервисы будут наиболее востребованы в экономике, именно с этой точки зрения продлеваем пилот»,— уточнила госпожа Набиуллина на конгрессе финансистов в Казахстане (цитата по «РИА Новости»).

При массовом внедрении, добавила глава ЦБ, банки обяжут по запросам клиентов предоставлять сервисы в цифровых рублях. При этом для бизнеса и физлиц использование платежного инструмента будет добровольным.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в стране цифрового рубля в июле. В сентябре 2026-го оплачивать покупки новой формой российской валюты смогут клиенты системно значимых банков с годовой выручкой более 120 млн руб., позднее — 30 млн руб.

Цифровой рубль — третья форма российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. ЦБ запустил пилотный проект цифрового рубля в августе 2023 года. Изначально массовое внедрение было запланировано на июль 2025-го, однако впоследствии Банк России перенес сроки.