В курской комиссии по благоустройству обнаружили покойника

Губернатор Курской области Александр Хинштейн на заседании регионального правительства поручил мэру Курска Евгению Маслову привлечь к ответственности тех, кто допустил, что одним из голосующих за благоустройство общественных территорий стал умерший человек.

По словам господина Хинштейна, 18 июня 2025 года комиссия по вопросам благоустройства утвердила результаты голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Согласно документам, в работе комиссии участвовал руководитель организации «Народный ЖКХ» Игорь Стебеняев, который умер еще в 2023 году.

«Прошу вас разобраться в ситуации, привлечь допустивших это к ответственности и предусмотреть шаги для того, чтобы это никогда не повторялось», — потребовал господин Хинштейн.

Мэр Курска ответил, что Игорь Стебеняев формально числился в составе комиссии, однако в голосовании не участвовал.

«Но очевидно, что упущение допущено. На протяжении как минимум трех лет вы не актуализировали списки комиссии», — ответил Александр Хинштейн.

Егор Одегов