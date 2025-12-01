Экс-главу Шахуньи приговорили к принудительным работам за превышение полномочий

Бывшего главу городского округа Шахунья Олега Дахно признали виновным в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Ему назначили два года принудительных работ и запрет занимать должности в органах госвласти и МСУ сроком на один год, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области 1 декабря.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Бывший глава Шахуньи Олег Дахно

Как писал «Ъ-Приволжье», изначально его обвиняли по более тяжкому пункту уголовной статьи — п. «е» ч. 3 ст. 286.

По фабуле дела, в декабре 2024 года чиновник утвердил постановления о предоставлении жилья 12 сиротам без заключения межведомственной комиссии о признании этих помещений пригодными для проживания. Позднее госжилинспекция и минсоцполитики установили, что проживать в таком жилье нельзя.

Галина Шамберина