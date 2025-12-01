Елисейский дворец: Макрон и Зеленский обсудили Украину с Уиткоффом

Президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский провели телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец, ранее узнавшее о дополнительной встрече господина Уиткоффа с главой украинской делегации Рустемом Умеровым во Флориде накануне отлета американской команды в Москву.

«Во время переговоров в Париже Макрон и Зеленский также позвонили премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, "лидерам" Германии, Польши, Италии, Норвегии, Финляндии, Дании и Нидерландов, а также главе Европейского союза Антониу Коште, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и генеральному секретарю НАТО Марку Рютте»,— сообщает агентство со ссылкой на французскую администрацию.

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Париж для переговоров с Эмманюэлем Макроном. Встреча проходит на фоне активизации переговорного процесса по урегулированию на Украине и накануне визита Стива Уиткоффа в Москву. Завтра, 2 декабря, в Москве запланированы переговоры президента России Владимира Путина с делегацией США. Стороны намерены обсудить мирный план президента США Дональда Трампа.

30 ноября в Майами прошли переговоры США и Украины. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что они прошли продуктивно, но «предстоит еще много работы». Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждение отредактированного мирного плана идет хорошо. Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщал, что представители США и Украины на переговорах в Майами 30 ноября обсудили сценарий мирного урегулирования, при котором Киев фактически лишится возможности вступить в НАТО.

Анастасия Домбицкая