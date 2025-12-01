МИД Белоруссии обвинил Литву в провокации с нарушившим границу БПЛА

МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Литвы в Белоруссии Эрикаса Вилканецаса. Ему заявили протест в связи с нарушением границы беспилотным летательным аппаратом. Инцидент с нарушившим границу БПЛА, который упал 30 ноября в черте города Гродно, в Минске расценили как провокацию со стороны Литвы.

«Проведенный анализ обломков, включая содержащиеся на флэш-накопителях видеозапись и навигационные данные, свидетельствует, что маршрут БПЛА западноевропейского производства предполагал пролет над территорией Беларуси, перелет в Польшу и возвращение по тому же маршруту в точку взлета на территории Литвы,— говорится в сообщении МИД Белоруссии».

Белорусские власти заявили, что «подобные действия представляют собой угрозу безопасности Республики Беларусь и являются прямым нарушением норм международного права, включая Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации». Сами действия в Минске расценили «как преднамеренную провокацию не только в отношении Республики Беларусь, но и Республики Польша».

В связи с инцидентом белорусская сторона потребовала от Литвы «немедленно предоставить детальную и исчерпывающую информацию об обстоятельствах данного инцидента, включая цели запуска и оператора воздушного судна», провести расследование и привлечь к ответственности виновных, а также принять меры для недопущения подобных инцидентов в будущем.

Анастасия Домбицкая