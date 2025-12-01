Фигуристы Петросян и Гуменник приняли приглашение выступить на Олимпиаде-2026

Российские фигуристы-одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник приняли приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) выступить на Играх 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Аделия Петросян Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Петр Гуменник Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Следующая фотография 1 / 2 Аделия Петросян Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Петр Гуменник Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

В сентябре спортсмены стали победителями квалификационного турнира и завоевали олимпийские квоты. Затем фигуристы ожидали решения спецкомиссии МОК, которая оценивала их на соответствие критериям нейтрального статуса. На прошлой неделе МОК сообщил, что Петросян и Гуменник допущены к участию в Олимпиаде.

Игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Помимо Петросян и Гуменник, на Олимпиаду отобрался российский ски-альпинист Никита Филиппов. На данный момент он не получил приглашения от МОК.

Аделия Петросян является двукратной чемпионкой России и трехкратной победительницей финалов Гран-при страны. На счету Петра Гуменника серебряная и бронзовая награды национального первенства. Кроме того, он является двукратным победителем финалов Гран-при России.

Таисия Орлова