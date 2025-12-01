В Испании арестовали членов неонацистской группировки The Base

Испанская полиция арестовала трех предполагаемых участников ячейки международной неонацистской группировки The Base, которая признана террористической во многих странах, включая США, Канаду, государства ЕС и др.

Аресты прошли в городе Кастельон-де-ла-Плана на востоке Испании. Полиция конфисковала огнестрельное оружие, боеприпасы, ножи и другое снаряжение, а также неонацистскую символику. Задержанных подозревают в принадлежности к террористической организации, вербовке и тренировке сторонников с террористическими целями, а также в незаконном хранении оружия.

Группировка была создана американцем Ринальдо Назарро в 2018 году. По некоторым данным, сейчас он живет в Санкт-Петербурге. The Base продвигает идеи превосходства белой расы и необходимости расовой войны, в ходе которых группировка готовится совершать теракты, свергать правительства и т. д. Этим летом Ринальдо Назарро призвал членов группировки активизировать деятельность в США после избрания президентом Дональда Трампа и провести там сбор. В июле сообщалось, что The Base взяла на себя ответственность за убийство подполковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича и заявила о планировании других подобных убийств.

Яна Рождественская