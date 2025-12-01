В Татарстане на выполнение работ по благоустройству Болгара в 2026 году выделят 17,4 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благоустройство Болгара в 2026 году обойдется в 17,4 млн рублей

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ Благоустройство Болгара в 2026 году обойдется в 17,4 млн рублей

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

В перечень работ входят уход за газонами и лугами, посадка цветов в клумбы, очистка тротуаров и дорог от снега и льда, покраска и нанесение вертикальной разметки. Работы продлятся до 31 декабря 2026 года. Финансирование будет осуществляться из местного бюджета.

Заказчиком является Болгарский городской исполком Спасского муниципального района Татарстана.

Ранее сообщалось, что на благоустройство Болгара в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» в 2026 году выделят 143,5 млн руб.

Анна Кайдалова