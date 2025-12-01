Капремонт 15 школ и детского сада завершили в Белгородской области

В 2025 году в Белгородской области завершили капремонт 16 образовательных организаций. Восемь школ отремонтированы в Белгороде, три — в Губкинском районе, еще по две —в Белгородском и Корочанском округах. Также капитально отремонтирован детский сад «Сказка» в поселке Волоконовка и завершено строительство самой большой в регионе школы «Большая медведица», расположенной в поселке Северный Белгородского района. Об этом губернатору Вячеславу Гладкову доложили на оперативном совещании 1 декабря.

Фото: belregion.ru

По информации правительства Белгородской области, сейчас в регионе продолжается капитальный ремонт ряда социальных объектов. На финальную стадию вышли строительные работы на базе школы №21 в Старом Осколе, Кустовской и Бутовской школ Яковлевского округа, а также Подсередненского детского сада в Алексеевской округе. До конца года планируется сдача Детской школы искусств №2 в Губкине, Сафоновского сельского Дома культуры в Ивнянском округе, а также поликлинических отделений №1 и № 7 городской поликлиники Белгорода.

На совещании Вячеслав Гладков поручил нарастить темпы работ по завершению капремонта памятника архитектуры «Дом купца Ковалищенко» в городе Бирюч и сдать объект до конца текущего года.

«Ставьте этот объект на контроль. Мы обязаны его до конца года закрыть. Объем работ должен быть выполнен в этом году»,— подчеркнул Вячеслав Гладков.

Как сообщили в правительстве Белгородской области, на следующей неделе министерство образования, министерство строительства региона и главы муниципалитетов доложат главе региона об объемах проведенных работ по каждому объекту после проведения межведомственных комиссионных обследований.

В ходе оперативного совещания Вячеслав Гладков также предложил скорректировать планы по строительству жилья в Белгородской области. Глава региона отметил необходимость повышения показателей реализации земельных участков для ИЖС и роста объема площадей под градостроительную деятельность.