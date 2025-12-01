Гладков предложил скорректировать планы по строительству жилья в Белгородской области

На еженедельном оперативном совещании 1 декабря губернатору Вячеславу Гладкову доложили о разработке комплексных мер для стабилизации и развития ключевых социально-экономических показателей Белгородской области. В частности, намечено увеличение ввода жилья. Глава региона отметил необходимость повышения показателей реализации земельных участков для ИЖС и роста объема площадей под градостроительную деятельность.

«Нужно восстанавливать динамику роста ввода жилья в Белгородской области. Предлагаю скорректировать планы по строительству жилья и утвердить остальные меры по другим отраслям экономики»,— заявил Вячеслав Гладков.

Среди других мер системного противодействия негативным трендам — снижение темпов падения среднегодовой численности населения. Для этого в Белгородской области планируют продолжить реализацию региональной программы по повышению рождаемости. Ожидается, что она позволит сохранить число родивших в 2026-2028-м годах на уровне 2025-го. В программу включены такие меры как сокращение количества абортов и проведение массовых осмотров для сохранения репродуктивного здоровья. Речь также идет о повышении доступности ЭКО. Запланирована работа с гражданами, не посещавшими медицинские учреждения более 2 лет, а также увеличение выездной работы мобильных бригад и организация корпоративных программ укрепления здоровья на предприятиях.

Численность жителей региона, занятых в экономике, предполагается увеличить с помощью привлечения к труду несовершеннолетних молодых людей и поддержку через наставничество. Кроме того, в перечень мер включили переобучение предпенсионеров и пенсионеров, внедрение регионального корпоративного демографического стандарта и развитие социального партнерства.

Еще одной задачей является увеличение объема производства продукции сельского хозяйства. Ключевыми мерами здесь обозначены: возмещение ущерба пострадавшим предприятиям АПК, возобновление работы остановившихся производственных площадок, поддержка льготных инвестиционных кредитов и привлечение средств на компенсацию ущерба с федерального уровня.

Вячеслав Гладков на совещании подчеркнул, что речь идет о формировании отдельных региональных проектов. По словам губернатора, у региональных властей есть все технические возможности не только для снижения негативных трендов, но и для развития экономики Белгородчины. Глава региона также предложил проработать создание программного продукта для контроля за исполнением поручений.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что параметры бюджета Белгородской области на 2026 год предполагают уменьшение расходов при прежнем уровне дефицита, который может достигнуть 13,5 млрд руб. По словам Вячеслава Гладкова, задача правительства Белгородской области состоит в том, чтобы найти индивидуальные решения, «которые позволят не просто удержать ситуацию, а идти вперед».