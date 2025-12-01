Нина Останина опровергла слухи об отмене маткапитала на первого ребенка

Материнский капитал на первого ребенка отменять не планируется. Об этом ТАСС заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина

На недавних парламентских слушаниях эксперты отмечали, что перенос выплаты маткапитала со второго ребенка на первого привел к снижению числа вторых рождений, сказала Нина Останина. По словам депутата, выплаты на первого ребенка отменять не нужно — наоборот, поддержку необходимо расширить. «Что нужно сделать? Оставить на первого, добавить на второго, платить на третьего, четвертого и пятого. Тогда это будет мотивирующей мерой»,— сказала она.

В октябре глава Минтруда Антон Котяков заявил, что инструменты поддержки семей необходимо пересмотреть. По его словам, трансформация модели маткапитала в 2020 году позволила замедлить снижение рождения первенцев, однако рост «вторых рождений» не начался.

Программа маткапитала действует в России с 1 января 2007 года. Сначала выплаты предоставляли только семьям, в которых рождался второй или последующий ребенок. Однако с 1 января 2020-го маткапитал выдают и при рождении первого ребенка.

В 2025 году размер маткапитала за рождение первого ребенка составляет 690 тыс. руб. Если в семье появляется второй ребенок и родители уже использовали первый сертификат, им положена дополнительная выплата — почти 222 тыс. руб.