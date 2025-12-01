Станцию метро «Кавказский бульвар» в Москве переименовали в «Луганскую»

Будущая станция «Кавказский бульвар» строящейся Бирюлевской ветки московского метро после открытия будет работать под новым названием. Несколько лет назад название выбирали голосованием среди москвичей.

Мэр Сергей Собянин сегодня сообщил о начале проходки левого тоннеля на участке между станциями «Остров мечты» и «Кленовый бульвар» Бирюлевской линии. Новая ветка пройдет от ЗИЛа до Бирюлева Восточного и Западного, где впервые появится метро, отметил чиновник. В составе новой линии длиной более 22 км планировали построить 10 станций, в том числе станцию «Кавказский бульвар».

Название для этой станции выбрали москвичи на портале «Активный гражданин», сообщал Дептранс в 2022 году. Однако в октябре 2025-го в соцсетях появились сообщения о том, что станцию планируют переименовать. Посты сопровождались фотографиями информационных табличек, размещенных на заборе вокруг стройплощадки. В них москвичам приносили извинения «за временные неудобства, связанные со строительством станции "Луганская"».

В сообщении от 1 декабря на сайте мэра mos.ru фактически подтвердили переименование. В тексте станция обозначена так: «Луганская» («Кавказский бульвар»).

В конце августа Сергей Собянин сообщил, что в следующем году Москва планирует запустить программу по восстановлению районов Донецка.