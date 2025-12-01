AFP: Уиткофф проводит дополнительную встречу с Умеровым перед отлетом в Москву

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф проводит дополнительную встречу с главой украинской переговорной команды Рустемом Умеровым во Флориде. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источники. Встреча проходит перед отлетом господина Уиткоффа в Москву.

«Умеров и Уиткофф сейчас снова проводят встречу»,— пишет агентство со ссылкой на свои источники. По словам его собеседников, «все еще остаются вопросы» по плану мирному США.

Завтра, 2 декабря, в Москве запланированы переговоры президента России Владимира Путина с делегацией США. Стороны намерены обсудить украинское урегулирование. В Кремле отмечали, что Вашингтон информирует Москву о согласовании пунктов плана, поэтому к моменту встречи у России будет актуальная информация. Детали российская сторона не раскрывает, объясняя эту позицию нежеланием вести переговоры в мегафонном режиме.

30 ноября в Майами прошли переговоры США и Украины. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что они прошли продуктивно, но «предстоит еще много работы». Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждение отредактированного мирного плана идет хорошо. Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщал, что представители США и Украины на переговорах в Майами 30 ноября обсудили сценарий мирного урегулирования, при котором Киев фактически лишится возможности вступить в НАТО.

Анастасия Домбицкая