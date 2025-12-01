СК завершил расследование дела против бывшего замглавы Кетовского округа

Первый отдел по расследованию особо важных дел Курганского регионального управления Следственного комитета РФ завершил расследование уголовного дела бывшего первого заместителя главы Кетовского муниципального округа Николая Бабкина, обвиняемого в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). В ближайшее время материалы направят в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2024 году первый замглавы округа через посредников и лично получил от индивидуального предпринимателя взятку в общей сумме 600 тыс. руб. За эти деньги бизнесмен получил содействие в беспрепятственном размещении нестационарного торгового объекта в Кургане, считает следствие.

Уголовное дело возбуждено по материалам УМВД России по Кургану. Ранее в суд направили дела обвиняемых в даче взятки и посредничестве при передаче денег.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», сотрудники правоохранительных органов задержали Николая Бабкина в марте этого года. Суд отправил его под стражу.