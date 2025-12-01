Аэропорт Вильнюса не работал всю ночь из-за неопознанных воздушных шаров

Аэропорт Вильнюса приостановил работу на 11 часов из-за замеченных в небе воздушных шаров. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Ограничения коснулись более 7 тыс. пассажиров и 50 рейсов: 31 рейс был отменен, 10 перенаправлены, девять задержаны, сообщили в пресс-службе.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что власти намерены обсудить сложившуюся ситуацию 2 декабря.

Власти Литвы заявляли, что при помощи метеозондов на территорию страны незаконно переправляют сигареты. С начала года конфисковано более 1,1 млн перевезенных по воздуху пачек. В конце октября Литва закрыла границу с Белоруссией. В ответ Минск ограничил движение грузовиков с литовской регистрацией на границе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Литва защищается от воздушной угрозы на земле».