Диспетчер советского футбола

На 80-м году жизни после продолжительной болезни скончался Владимир Мунтян. Полузащитник киевского «Динамо», главный конструктор игры этого клуба в 1960-е и 1970-е, в эпоху его первых больших взлетов, он был одним из самых необычных и интересных игроков, когда-либо появлявшихся в отечественном футболе, а семь побед Мунтяна в чемпионатах СССР так и остались никем не превзойденным вечным рекордом.

Владимир Мунтян

Фото: РИА Новости

Полвека назад имя Владимира Мунтяна с придыханием произносили футбольные болельщики из разных городов гигантской страны, про которую тогда еще никто не думал, что однажды она распадется на полтора десятка частей. А ассоциации у всех оно вызывало примерно одни и те же: изумительный дриблинг, тончайшие передачи, неожиданные смещения из центра на фланг, обычно правый, резкие рывки, дальние удары настолько хлесткие, что и классные вратари не могли или не решались ловить мяч намертво, красивые голы. Их было не так уж мало, несмотря на то что амплуа исключительной результативности не предполагало. И кое-что еще. Многие не могли поверить, что рост седьмого номера киевского «Динамо» не дотягивает и до 170 см. Убедительность, раскованность, с которыми он барражировал по полю, выливались в оптический обман, словно делали его выше.

В 1961 году «Динамо» завоевало свое первое золото чемпионата СССР. И примерно в это же время его селекционеры обратили внимание на крохотного школьника, который, играя с друзьями, на спор проделывал с мячом какие-то невероятные, почти цирковые трюки, жонглируя им примерно так же ловко, как великие бразильцы, которых боготворил весь мир. Владимира Мунтяна взяли в дубль клуба, а в 19 включили в основу, хотя, казалось, она так плотно упакована, что сырому юнцу в ней никак не найти место. Но знаменитый тренер Виктор Маслов с его вкусом к футболу творческому нашел. Причем важнейшее — в центре поля, то, которое предназначено для главного конструктора игры.

Диспетчер — в СССР именно этим словом, как правило, обозначали функционал, доставшийся Мунтяну.

А вскоре диспетчера уже знала вся страна. Благодаря талантам Владимира Мунтяна, его дару распасовщика, его умению не хуже дирижера ведущего симфонического оркестра задавать игре ритм, контролировать его, менять, если нужно. «Динамо» в 1966 году наконец добавило к своему первому чемпионскому титулу второй. А в 1967-м — третий. А в 1968-м — четвертый. Такая серия для советского чемпионата с его колоссальной конкуренцией выглядела чем-то совершенно экстраординарным.

В 1969 году вместо золота, доставшегося «Спартаку», было серебро, зато Владимира Мунтяна признали лучшим игроком первенства, а в сборной СССР он получил такую же значимую роль, как и в клубе. На чемпионате мира в Мексике в 1970-м она уже не могла обойтись без него. Мунтян сыграл от первой до последней минуты в каждом из четырех матчей турнира и вместе со всеми грустил, когда в четвертьфинале советская команда потерпела поражение от уругвайцев, пропустив в дополнительное время дурацкий гол: все думали, что мяч ушел за лицевую, и проворонили подачу.

Спустя два года, успев до этого выиграть четвертое первенство страны, Владимир Мунтян внес вклад в прорыв сборной в финал чемпионата Европы (правда, за тем, как в нем ее громят немцы, смотрел со скамейки запасных), а потом в его карьере наступил новый этап. Динамовцев, которые в 1973 году неожиданно пропустили вперед ереванский «Арарат», доверили Валерию Лобановскому, тренеру со специфическими, по сути, революционными идеями. Соль заключалась в том, что нужно играть еще быстрее, еще жестче.

Владимир Мунтян вспоминал, что киевские технари, и он в том числе, были в шоке от такого подхода: «Чуть ли не по-пластунски заставлял на тренировках ползать…»

Но в итоге Мунтян, его светлая голова, его ловкие ноги оказались нужны и старавшемуся опередить время Лобановскому. В новом «Динамо» хавбек по-прежнему был фигурой системообразующей, фактически незаменимой.

Та инкарнация киевского клуба брала высоты, о которых не мечтала предыдущая, о которых вообще не мечтал никто в СССР. Внутренние подвиги (а с Лобановским динамовцы еще трижды добыли золотые награды советского чемпионата) она дополнила международными. В 1975 году «Динамо» принесло советскому футболу первую еврокубковую победу, разнеся в мае в финальной встрече Кубка Кубков венгерский «Ференцварош», а осенью уничтожило в Суперкубке соперника-монстра «Баварию». Героем тех матчей, естественно, считают форварда Олега Блохина, от которого по полной настрадались и венгерская, и мюнхенская оборона. Но их стоит пересмотреть, чтобы понять: проблемы оппонентов киевлян часто рождались чуть глубже переднего края, в диспетчерской зоне.

Владимир Мунтян ушел из «Динамо» на излете 1970-х, а его тренерская карьера вышла скромной на фоне карьеры игрока. Судьба заносила Мунтяна в разные клубы и государства, в 2002 году занесла в Россию — во владикавказскую «Аланию». Но с по-настоящему громкими успехами не срасталось. Впрочем, его послужной список это обстоятельство не слишком портит. В конце концов, в нем есть один вечный рекорд. Семь титулов чемпиона СССР — больше в футболе не выигрывал никто. Столько же — лишь Олег Блохин.

Алексей Доспехов