В Чувашии против главы Цивильского округа возбудили новое уголовное дело

В отношении главы Цивильского муниципального округа Алексея Иванова и его сообщника возбудили новое уголовное дело. Они подозреваются в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии.

По версии следствия, с июня 2023-го по июль 2025 года господин Иванов вместе со знакомым похитил более 560 тыс. руб. из бюджета округа. Для этого от имени администрации заключались фиктивные договоры на услуги строительного контроля с подконтрольным им предпринимателем. Документы о строительстве сельских клубов в деревнях Елаши, Тиньговатово, Нижние Кибекси и раздевалки для хоккеистов в поселке Опытный содержали ложные сведения.

Это уже второе уголовное дело в отношении господина Иванова: в октябре 2025 года его обвинили в незаконном участии в предпринимательской деятельности и злоупотреблении должностными полномочиями.

Анна Кайдалова