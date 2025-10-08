Главу Цивильского муниципального округа Чувашии отправили в СИЗО

Главе Цивильского муниципального округа Чувашии Алексею Иванову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Чувашии.

Ранее в отношении Алексея Иванова было возбуждено уголовное дело по статьям 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По данным следствия, он незаконно занимался предпринимательской деятельностью, заключая муниципальные контракты с коммерческими организациями, фактическим руководителем которых являлся сам. Часть средств округа в размере более 4 млн руб., предназначенных на переселение граждан из аварийного жилья, была направлена на оплату этих контрактов.

Сбор доказательств продолжается.

Анна Кайдалова