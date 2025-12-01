Студентки заработали на инвестициях втрое больше студентов

Студентки получают от инвестиций в три раза больше дохода, чем студенты-инвесторы, несмотря на меньшее число сделок и более скромные по объему портфели. Об этом сообщается в исследовании Лаборатории инвестиционных исследований Центрального университета. Авторы проанализировали инвестиционную активность более 211 тыс. студентов из 430 российских вузов за десять месяцев 2025 года.

По данным исследования, девушки чаще предпочитают инструменты с фиксированной или прогнозируемой доходностью — облигации и фонды. Такая стратегия не требует частого пересмотра портфеля, в отличие от инвестиций в акций. Она обеспечивает более устойчивый результат даже на волатильном рынке.

Анализ показал, что активным инвестированием занимается каждый шестой обладатель брокерского счета. Средний размер портфеля студента составляет около 11 тыс. руб. Лидерами по доходности стали учащиеся Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова. В тройку также вошли Финансовый университет при правительстве России и Кемеровский государственный университет.

Самым популярным инструментом среди студентов остаются российские акции. Они занимают 38% портфелей у студентов и 33% — у студенток. Чаще других молодые инвесторы совершали сделки с акциями «Сбера», ЛУКОЙЛа, «Т-Технологий», «Яндекса» и «Газпрома».