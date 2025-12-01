В Казани на содержание городских общественных туалетов в 2026 году выделят 78,2 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В Казани на содержание туалетов в 2026 году выделят 78,2 млн рублей

Всего в контракт включены 63 общественных туалета: 16 павильонов модульного типа, 5 стационарных и 42 сетевых модульных туалета.

Подрядчик должен обеспечить регулярную уборку помещений, включая чистку унитазов и раковин, мытье стен и полов, а также обновление мусорных корзин и откачку жидких отходов.

Услуги будут оказываться в течение всего года — с 1 января по 31 декабря 2026 года. Финансирование предусмотрено из городского бюджета.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин рассказал о неумении жителей города пользоваться унитазом.

Анна Кайдалова