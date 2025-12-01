Квалификационную коллегию судей Курской области возглавил Александр Шеварев

28 ноября квалификационная коллегия судей (ККС) Курской области избрала председателем Александра Шеварева, который с 2011 года входит в состав судебной коллегии по уголовным делам Курского областного суда. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шеварев

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Курской области Александр Шеварев

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Курской области

Ранее главой ККС была Юлия Рассаднева. В ноябре ее назначили заместителем председателя Курского областного суда.

Александр Шеварев работает более 18 лет, общий юридический стаж составляет свыше 25 лет. Ему присвоен первый квалификационный класс. В 2019–2022 годах господин Шеварев рассматривал громкое уголовное дело о преступной группировке «криминального лидера» Дмитрия Волобуева, обвинявшегося в убийствах, поджоге и попытке мошенничества. Ключевой фигурант получил 24 года колонии.

Сергей Толмачев