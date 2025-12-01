В Ростове осудили несовершеннолетнего из Ставрополя за пропаганду терроризма

Южный окружной военный суд приговорил к шести с половиной годам воспитательной колонии несовершеннолетнего жителя Ставрополя по обвинению по делу об участие в террорганизации и пропаганду терроризма (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ и ч. 1 ст. 205.2 УК РФ). Его сообщника оштрафовали на 200 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В суде установлено, что несовершеннолетний в феврале 2024 года через один из интернет-мессенджеров связался с членом запрещенной на территории России террористической организации и дал ему согласие на оказание недружественному государству помощи в нанесении ущерба безопасности Российской Федерации.

В обязанности осужденного входило распространение в Ставрополе листовок с пропагандой запрещенной группировки. К выполнению задания куратора фигурант привлек 20-летнего местного жителя.

Наталья Белоштейн