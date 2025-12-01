Дагестан выделил 6,7 млрд рублей на реконструкцию систем водоснабжения Избербаша

Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан объявил открытый конкурс на реконструкцию внешней системы водоснабжения города Избербаш. Стартовая цена контракта составляет 6,7 млрд руб. Аукцион объявлен на портале «Госзакупки».

Заявки принимаются до 15 декабря 2025 года, итоги определения подрядчика подведут 18 декабря. Конкурс проводится в электронной форме на платформе ЭТП Газпромбанк.

Работы будут выполняться в нескольких населенных пунктах Дагестана: Карабудахкентском районе, селах Уллубийаул и Манаскент, а также в городах Каспийск и Избербаш.

Контракт рассчитан на пять лет — до 25 декабря 2030 года. Проект разделен на три этапа выполнения. Размер аванса составляет 30% от общей суммы.

Участники конкурса должны внести обеспечение заявки в размере 33,5 млн руб. После заключения договора победитель предоставит гарантии качества на все элементы конструкции сроком на пять лет. Обеспечение гарантийных обязательств составит 67 млн руб.

Согласно опубликованным документам, на строительно-монтажные работы выделено 4,7 млрд руб., оборудование 579,5 млн руб., прочие работы и затраты 3,4 млн руб.6 временные здания и сооружения — 109,8 млн руб.6 удорожание работ в зимнее время — 26,6 млн руб., резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1% — 54,5 млн руб., НДС — 1,1 млрд руб.

Продолжительность строительства — 59 месяцев.

Тат Гаспарян