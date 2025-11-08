Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Госдума рассмотрит расширение эксперимента по упрощенной сдаче ОГЭ на Татарстан

Правительство России предложило расширить эксперимент по упрощенной сдаче ОГЭ на пять регионов, включая Татарстан. Законопроект направлен в Государственную Думу и доступен в базе законодательной деятельности РФ.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В эксперименте также участвуют Московская, Ростовская, Тверская и Тюменская области. Ранее школьники, не планирующие поступать в 10-й класс, могли сдавать ОГЭ только по двум предметам в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Если законопроект примут, эксперимент, действующий до конца 2025 года, продлят до 2029 года.

В пояснительной записке уточняется, что планируется продлить и расширить пилотный проект, запущенный в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Нововведение касается школьников, которые после 9-го класса планируют получить среднее профессиональное образование.

Как сообщал «Ъ», первый год эксперимента показал положительные результаты: около 47 тыс. 9-классников воспользовались упрощенной процедурой, что составляет 26,1% от общего числа. В Липецкой области упрощенную сдачу выбрали 53,4% выпускников, а число учащихся, не сдавших ОГЭ с первого раза, сократилось на 40%.

Влас Северин