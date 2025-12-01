Стармер: Британия должна сблизиться с ЕС для экономического возрождения

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что стране необходимо сближаться с Евросоюзом для достижения стабильной экономической ситуации. В связи с этим, по его словам, Лондону придется пойти на некоторые уступки.

Фото: Jacob King / Pool / Reuters Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

«Мы должны принять реальность. Та сделка о Brexit (выход Великобритании из Евросоюза.—‘’Ъ’’), которая у нас на руках, нанесла значительный ущерб нашей экономике. Поэтому для экономического возрождения мы должны снижать трения и двигаться в сторону более тесных отношений с ЕС. Мы должны проявить зрелость и принять, что для этого потребуются взаимные уступки»,— сказал Кир Стармер, выступая с речью об экономической ситуации в Британии, которую транслировал Sky News.

По данным Национального бюро экономических исследований (США), к 2025 году ВВП Великобритании мог бы быть на 6-8% выше, если бы страна не вышла из Евросоюза в 2021 году. По прогнозам, экономика страны к концу года вырастет на 1,5%.

Лусине Баласян