«Брекситу» подсчитали цену

К 2025 году ВВП Великобритании мог бы быть на 6–8% выше, если бы страна не вышла из Евросоюза, такой вывод содержит препринт статьи «Экономические последствия "Брексита"», опубликованной Национальным бюро экономических исследований (NBER, США). Потери Великобритании в инвестициях аналитики оценили в 18%, в уровне занятости — в 4%, в производительности труда — в 3–4%. По их расчетам, заметнее всего на траекторию роста британской экономики повлияла утрата свободного доступа к европейскому рынку, а также издержки, с которыми в связи с этим столкнулись наиболее технологически продвинутые и ориентированные на глобальный рынок компании. Хотя первичная адаптация завершилась, накопленные проблемы продолжат тормозить рост британской экономики и в долгосрочной перспективе. В целом наблюдения аналитиков можно воспринимать как описание рисков фрагментации глобальной экономики.

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Авторы опубликованного NBER препринта статьи «Экономические последствия "Брексита"» — экономисты из Стэнфордского университета, Бундесбанка, Банка Англии, Ноттингемского университета и Королевского колледжа Лондона. Они проанализировали данные о состоянии британской экономики, собранные с 2016 года (тогда состоялся референдум о выходе страны из Евросоюза, по факту членство Великобритании в ЕС было прекращено 1 февраля 2020-го). Для оценки влияния «Брексита» на деловую активность компаний использовались в том числе результаты опросов бизнеса, которые ежемесячно проводит Банк Англии.

Аналитики описали несколько сценариев развития экономики, которые могли бы реализоваться, если бы «Брексит» не случился — исследователи опирались как на опыт других развитых стран, так и на политическую и экономическую ситуацию в Великобритании. При любом из рассматриваемых вариантов развития событий к 2025 году ВВП страны оказался бы выше нынешнего на 6–8%, объем инвестиций — на 18%, уровень занятости — на 4%, а производительность труда — на 3–4%. Эти цифры, отметим, во многом совпадают с пессимистичными прогнозами, сделанными еще в 2016 году (см. “Ъ” от 28 апреля 2016 года).

Фактором, который серьезно повлиял на траекторию роста британской экономики, стал высокий уровень неопределенности: компании откладывали инвестиции или вовсе отказывались от них в условиях неясных перспектив.

Наиболее же заметно на деловой среде сказалась потеря свободного доступа к европейскому рынку — с учетом растущих торговых издержек Великобритания постепенно утрачивала свою привлекательность как страна, в которой можно развивать производство. Особенно серьезной оказалась упущенная выгода тех британских компаний, которые были интегрированы в глобальные цепочки поставок и считались наиболее технологически продвинутыми. Как считают экономисты, если бы не выход из ЕС, именно такой бизнес продолжал бы быть локомотивом экономического роста. Фактически же вместо наращивания инновационной активности эти компании тратили средства на то, чтобы выжить и адаптироваться к новым правилам игры.

Из работы следует, что перечисленные факторы все эти годы усиливали друг друга: так, например, сокращение инвестиций сказывалось на росте производительности труда, а низкая производительность, в свою очередь, замедляла рост заработных плат и отражалась на деловых и потребительских настроениях.

Несмотря на то что период первичной адаптации к жизни вне ЕС совпал с пандемией COVID-19, исследователи считают влияние последней на структурные сдвиги «ограниченным». При этом накопленные проблемы, которые воспринимаются как последствия «Брексита», по-прежнему серьезно сдерживают экономический рост Великобритании. Отметим, по прогнозам Еврокомиссии, в этом году ВВП страны вырастет на 1,4%, в следующем — на 1,2%. Экономисты предполагают, что без роста производительности труда и стимулирования инноваций конкурентоспособность британских компаний на глобальном рынке продолжит снижаться.

Исследование подтверждает, что потеря выгоды даже от региональной интеграции может оказаться для конкретной страны крайне чувствительной. На фоне продолжающейся фрагментации мировой экономики и торговых войн выводы аналитиков можно считать напоминанием о том, какими проблемами может обернуться разрушение связей между странами.

Кристина Боровикова