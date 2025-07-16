Иск завершил посадку

Арбитражный суд Татарстана постановил взыскать с АО «Туполев» почти 6,2 млрд руб. по иску «Татнефти». Изначальная сумма требований составляла 7,2 млрд руб. Нефтяная компания по договору должна была получить от производителя два Ту-214, однако контракт не был исполнен и аванс за второй самолет не был возвращен. Ответчик объяснил срыв поставки загруженностью предприятия из-за оборонных заказов, но выразил готовность к заключению новых контрактов на поставку Ту-214 после 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран АО «Туполев» выплатит ПАО «Татнефть» почти 6,2 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ АО «Туполев» выплатит ПАО «Татнефть» почти 6,2 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Республики Татарстан частично удовлетворил иск «Татнефти» к АО «Туполев» и обязал ответчика выплатить 5,6 млрд руб. неосновательного обогащения, 556 млн руб. неустойки, 8 млн руб. госпошлины. Изначально «Татнефть» требовала взыскать 5,6 млрд руб., но позднее сумма иска выросла до 7,2 млрд руб., поскольку истец попросил суд взыскать еще 1,6 млрд руб. по процентам. Вторым ответчиком по делу проходил Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова (филиал АО «Туполев»), а третьим лицом — прокуратура Татарстана. Судебный процесс откладывали несколько раз, так как стороны обсуждали мировое соглашение.

Финальное заседание в Арбитражном суде Татарстана началось с того, что суд рассматривал ходатайство ответчика о проведении процесса в закрытом формате. Ранее с такой просьбой уже выступал истец, но суд отказал по обоим ходатайствам. Представители сторон объяснили позицию тем, что иск содержит конфиденциальные сведения и информацию о государственном оборонном заказе. В ходе процесса стало известно, что АО «Туполев» должен был поставить истцу два самолета Ту-214. Адвокат «Татнефти» сообщил, что ответчик вернул аванс за первый самолет, а средства за второй так и не были возвращены.

По данным открытых источников, структуре ПАО «Татнефть» принадлежит авиакомпания «ЮВТ Аэро», которая с 2015 года выполняет регулярные пассажирские рейсы. В 2022 году стало известно, что авиаперевозчик заключил контракт на поставку четырех самолетов Ту-214, произведенных на Казанском авиазаводе. Первые два судна должны были быть поставлены в октябре 2024 года, еще два — в сентябре 2025 года. В пресс-службе «ЮВТ Аэро» сообщили, что организацию не привлекали к судебному процессу и рекомендовали обратиться в «Татнефть». На запрос «Ъ Волга-Урал», когда авиакомпания планирует начать эксплуатацию Ту-214, в компании не ответили. В пресс-службе «Татнефти» также не ответили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет Ту-214 в ангаре Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова в 2019 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Самолет Ту-214 в ангаре Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова в 2019 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Представитель ответчика рассказал суду, что АО «Туполев» готово к подписанию новых контрактов на поставку Ту-214 только после 2027 года, поскольку в настоящий момент производство имеет высокую загруженность.

«„Туполев“ на данный момент исполняет 85% государственного оборонного заказа, что указывает на то, что мы работаем в данном случае на государство. Гособоронзаказ предполагает только прибыльность по контракту в размере 4%», — сообщил адвокат.

В ходе судебного заседания представитель АО также заявил, что истцом была неверно исчислена исковая сумма за счет процентов, составляющих третью часть от основного долга. По словам адвоката, сумма исковых требований может стать значительной для АО «Туполев» и привести к возможному банкротству. Защита предоставила в суд доказательства, подтверждающие убыточность концерна, в том числе данные о кредиторской задолженности и размере кредитного портфеля. Представитель «Татнефти» в свою очередь заявил, что высокая долговая нагрузка ответчика не имеет отношения к данному спору. Суд учел все доводы истца и ответчика и частично удовлетворил иск.

По данным Rusprofile, АО «Туполев» в 2018 году (последняя открытая отчетность — Ъ) имел выручку 37 млрд руб. и прибыль 851 млн руб. Организация проходит ответчиком в более чем 800 арбитражных делах, сумма исковых требований составляет почти 30 млрд руб. Компания занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин сообщил «Ъ Волга-Урал», что для перевода процесса в закрытый формат необходимы особые основания, а в случае санкций за непоставку товара трудно понять, где именно скрываются сведения об оборонзаказе. Эксперт также рассказал, что баланс АО «Туполев» по открытым данным превышает 100 млрд руб. Взыскание 6,2 млрд руб. может быть болезненным для компании, однако вряд ли приведет к банкротству, учитывая стратегическое значение его деятельности, считает Дмитрий Клеточкин.

Диана Соловьёва