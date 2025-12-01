Несовершеннолетний из Ставрополя отправлен в колонию за пропаганду терроризма

Южный окружной военный суд за участие в террорганизации и пропаганду терроризма (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ и ч. 1 ст. 205.2 УК РФ) приговорил к шести с половиной годам воспитательной колонии несовершеннолетнего жителя Ставрополя, а его сообщника оштрафовал на 200 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Судом установлено, что в феврале 2024 года несовершеннолетний через один из интернет-мессенджеров связался с членом запрещенной на территории России террористической организации и дал ему согласие на оказание недружественному государству помощи в нанесении ущерба безопасности Российской Федерации.

По заданию куратора фигурант распространял в Ставрополе листовки с пропагандой запрещенной группировки. В свою деятельность осужденный вовлек 20-летнего местного жителя.

Наталья Белоштейн