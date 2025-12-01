В российских колониях сократилось число осужденных

В исправительных учреждениях продолжает снижаться число осужденных, заявил директор ФСИН Аркадий Гостев на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам господина Гостева, это связано, в том числе с «гуманизацией уголовной политики». За три года «практически создана система исправительных центров», в которых работает около 30 тыс. человек, добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (слева) и директор ФСИН Аркадий Гостев

На 1 января 2023 года число заключенных в Россиисоставляло 433 тыс. человек. К 1 января 2025 года их количество сократилось до 313 тыс.

