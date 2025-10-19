Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

От заключения к включению

Минюст предложил ресоциализировать бывших заключенных, ушедших на СВО

Военнослужащие, отправившиеся в зону боевых действий из мест лишения свободы, после возвращения получат право на постпенитенциарную пробацию. Соответствующий законопроект разработал Минюст. Речь идет о социальной адаптации бывших заключенных после их возвращения «на гражданку», в рамках которой военнослужащие смогут получить психологическую, медицинскую помощь, а также содействие в трудоустройстве и получении образования. Эксперты поддерживают инициативу, но пока не могут спрогнозировать, будет ли новый вид поддержки востребованным.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Проект поправок к федеральному закону «О пробации» опубликован Минюстом в четверг, 16 октября. Министерство предлагает дополнить закон отдельной статьей, которая устанавливает особенности применения пробации в отношении лиц, освобожденных от отбывания наказания, осужденных условно или получивших отсрочку от отбывания наказания в связи «с призывом на военную службу в период мобилизации» или заключением контракта с ВС РФ.

Пробация — система поддержки осужденных, направленная на их ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию. Существует три вида пробации: исполнительная (для людей, чье наказание не предусматривает изоляцию от общества), пенитенциарная (для осужденных, которые еще находятся в местах лишения свободы), постпенитенциарная (для тех, кто покинул колонию). Закон о пробации был подписан президентом в 2023 году, и с 1 января 2024 года он вступил в силу в части, касающейся исполнительной и пенитенциарной пробации. Положения, которые затрагивают освободившихся граждан, действуют с 1 января 2025 года.

Вопросы о ресоциализации военнослужащих имеют «особую актуальность и социальную значимость», говорится в пояснительной записке к проекту. «В целях обеспечения более эффективной адаптации в обществе после увольнения с военной службы, оказания психологической, медицинской помощи, содействия в трудоустройстве, в получении образования, а также в получении других видов помощи данная категория лиц требует особого внимания со стороны государства»,— поясняет Минюст.

  • Чтобы пройти постпенитенциарную пробацию, вернувшиеся с СВО военнослужащие должны будут обратиться с заявлением в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства или пребывания.
  • Учреждение, в свою очередь, должно будет оценить «индивидуальную нуждаемость» в ресоциализации таких лиц и принять решение о ее целесообразности.
  • Подать заявление бывшие заключенные смогут в течение полугода после увольнения с военной службы.

Сегодня бывшие заключенные активно пользуются пенитенциарной пробацией, в первую очередь обращаясь за психологической помощью, помощью в трудоустройстве и оформлении документов, рассказал “Ъ” член общественного совета ГУ ФСИН России по городу Москве Сергей Аристов. «По сути, законопроект Минюста расширяет благополучателей (пробации.— “Ъ”). Мы поддерживаем данную инициативу — у каждого должна быть возможность воспользоваться такой помощью»,— сказал он. Однако спрогнозировать, насколько постпенитенциарная пробация будет востребована среди тех, кто отправился в зону боевых действий из мест лишения свободы, господин Аристов не может. «Сложно предположить, потому что есть много других организаций, которые уже поддерживают данную категорию граждан»,— пояснил эксперт.

Эмилия Габдуллина

Новости компаний Все