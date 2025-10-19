От заключения к включению

Военнослужащие, отправившиеся в зону боевых действий из мест лишения свободы, после возвращения получат право на постпенитенциарную пробацию. Соответствующий законопроект разработал Минюст. Речь идет о социальной адаптации бывших заключенных после их возвращения «на гражданку», в рамках которой военнослужащие смогут получить психологическую, медицинскую помощь, а также содействие в трудоустройстве и получении образования. Эксперты поддерживают инициативу, но пока не могут спрогнозировать, будет ли новый вид поддержки востребованным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Проект поправок к федеральному закону «О пробации» опубликован Минюстом в четверг, 16 октября. Министерство предлагает дополнить закон отдельной статьей, которая устанавливает особенности применения пробации в отношении лиц, освобожденных от отбывания наказания, осужденных условно или получивших отсрочку от отбывания наказания в связи «с призывом на военную службу в период мобилизации» или заключением контракта с ВС РФ.

Пробация — система поддержки осужденных, направленная на их ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию. Существует три вида пробации: исполнительная (для людей, чье наказание не предусматривает изоляцию от общества), пенитенциарная (для осужденных, которые еще находятся в местах лишения свободы), постпенитенциарная (для тех, кто покинул колонию). Закон о пробации был подписан президентом в 2023 году, и с 1 января 2024 года он вступил в силу в части, касающейся исполнительной и пенитенциарной пробации. Положения, которые затрагивают освободившихся граждан, действуют с 1 января 2025 года.

Вопросы о ресоциализации военнослужащих имеют «особую актуальность и социальную значимость», говорится в пояснительной записке к проекту. «В целях обеспечения более эффективной адаптации в обществе после увольнения с военной службы, оказания психологической, медицинской помощи, содействия в трудоустройстве, в получении образования, а также в получении других видов помощи данная категория лиц требует особого внимания со стороны государства»,— поясняет Минюст.

Чтобы пройти постпенитенциарную пробацию, вернувшиеся с СВО военнослужащие должны будут обратиться с заявлением в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства или пребывания.

Учреждение, в свою очередь, должно будет оценить «индивидуальную нуждаемость» в ресоциализации таких лиц и принять решение о ее целесообразности.

Подать заявление бывшие заключенные смогут в течение полугода после увольнения с военной службы.

Сегодня бывшие заключенные активно пользуются пенитенциарной пробацией, в первую очередь обращаясь за психологической помощью, помощью в трудоустройстве и оформлении документов, рассказал “Ъ” член общественного совета ГУ ФСИН России по городу Москве Сергей Аристов. «По сути, законопроект Минюста расширяет благополучателей (пробации.— “Ъ”). Мы поддерживаем данную инициативу — у каждого должна быть возможность воспользоваться такой помощью»,— сказал он. Однако спрогнозировать, насколько постпенитенциарная пробация будет востребована среди тех, кто отправился в зону боевых действий из мест лишения свободы, господин Аристов не может. «Сложно предположить, потому что есть много других организаций, которые уже поддерживают данную категорию граждан»,— пояснил эксперт.

Эмилия Габдуллина