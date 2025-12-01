«Росатом» построит на Ставрополье еще одну ветроэлектростанцию

Госкорпорация «Росатом» планирует начать в 2026 году строительство двух ветроэлектростанций в Ставропольском крае и Ростовской области общей мощностью 150 МВт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора АО «Росатом возобновляемая энергия» (предприятие госкорпорации «Росатом») Григория Назарова. Спикер уточнил, что эти проекты дополнят уже реализуемый Новолакский ветропарк в Дагестане. В настоящее время на первом этапе в Дагестане введено в эксплуатацию 61 ветроэнергетическая установка мощностью 152,5 МВт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В Ставропольском крае «Росатом» уже создал значительный ветроэнергетический кластер — семь ветропарков с общей установленной мощностью 765 МВт. Среди них крупнейшими являются Кочубеевская ВЭС на 210 МВт, Бондаревская — 120 МВт, Кармалиновская и Медвеженская — 60 МВт каждая. Общие инвестиции в ветроэнергетический комплекс региона превысили 100 млрд руб., а новый кластер генерации позволил создать около 250 рабочих мест. По словам главы краевого минпрома Ивана Ковалева, налоговые поступления от этих объектов ежегодно превышают порядка 500 млн руб.

В 2026 году «Росатом» намерен приступить к строительству еще одной ВЭС — Симоновской мощностью до 50 МВт в Туркменском округе Ставрополья. Эта ветроэлектростанция станет восьмой по счету в регионе и дополнит планы по комбинации энергетических мощностей. По словам Григория Назарова, вместе с новыми объектами в Ростовской области суммарная мощность ветропарков в работе вырастет на 150 МВт, что усилит позиции «Росатом» на российском рынке возобновляемой энергетики.

Как ранее писал Ъ-Кавказ, Новолакская ветроэлектростанция в Дагестане станет крупнейшей в стране — общая мощность комплекса достигнет 300 МВт с установкой 120 ветроэнергетических установок. Госкорпорация ставит цель ввести в эксплуатацию к 2028 году ветроэлектростанции совокупной мощностью свыше 2 ГВт.

Станислав Маслаков