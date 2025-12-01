В Дагестане введена в эксплуатацию первая очередь Новолакской ВЭС

В Республике Дагестан официально стартовала поставка электроэнергии в единую энергосистему страны с первой очереди Новолакской ветроэлектростанции, возводимой структурой «Росатома», пишет РБК Кавказ. Запущена 61 ветроэнергетическая установка (ВЭУ) общей мощностью 152,5 МВт. Вторая очередь, включающая 59 ВЭУ мощностью 147,5 МВт, должна быть введена в эксплуатацию в 2026 году. После завершения всех этапов установленная мощность ветропарка составит 300 МВт, что делает Новолакскую ВЭС самым крупным ветропарком России. Ожидаемая среднегодовая генерация электроэнергии достигнет 879 млн кВт·ч, что позволит обеспечить энергией около 240 тыс. домов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Проект строится в Новолакском и Кумторкалинском районах с локализацией производства ключевого оборудования на 85%, включая гондолы, генераторы и системы охлаждения, выпускаемые на заводе «Атоммаш» в Волгодонске. Композитный дивизион корпорации производит лопасти длиной около 50 метров и весом более 7,5 тонн, первые из них уже установлены на высоте около 150 метров, что соответствует высоте 45-этажного дома. Ветроустановки имеют мощность 2,5 МВт каждая.

Генеральный директор «Росатом Возобновляемая энергия» Григорий Назаров отметил значимость объекта для топливно-энергетического комплекса региона, отмечая вклад станции в экономическую стабильность и социальное благополучие жителей республики. Первый заместитель председателя правительства Дагестана Манвел Мажонц подчеркнул, что проект повысит надежность электроснабжения и создаст около 70 постоянных рабочих мест. Строительство осуществляется опережающими темпами, и к 2028 году «Росатом» намерен увеличить суммарные мощности ветроэнергетики в России более чем до 2 ГВт.

Инвестиции в проект превышают 50 млрд руб. Новолакская ВЭС входит в системную работу государства по развитию экологически чистой энергетики, улучшению качества жизни и инфраструктуры в республике. Это один из пяти крупных проектов возобновляемой энергетики в Дагестане.

Станислав Маслаков