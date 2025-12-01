Курский губернатор Александр Хинштейн попробует сдержать рост цен на жилье

Губернатор Курской области Александр Хинштейн на заседании регионального правительства обратил внимание на высокую стоимость жилья и поручил активизировать работу с застройщиками, чтобы повлиять на рост цен.

«Опубликованы статистические сведения о стоимости 1 кв. м жилья. Курская область в числе лидеров. В ЦФО по этому показателю мы уступаем только Москве и Московской области»,— сообщил господин Хинштейн.

Глава региона уточнил, что рост стоимости связан с дефицитом жилья. Поэтому, по его словам, нужно активизировать работу с застройщиками и привлечь их на региональный рынок.

«Как вариант, я готов с ними сам пообщаться»,— заявил Александр Хинштейн.

В октябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Воронежской, Липецкой и Курской областях ввод жилья опережает спрос.

Егор Одегов