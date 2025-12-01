На Урале школа выплатила компенсацию ученику, взорвавшему страйкбольную гранату

В поселке Логиново (Свердловская область) школа выплатила компенсацию школьнику, который пострадал от взрыва страйкбольной гранаты в кабинете учебного учреждения, сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что 7 мая этого года в логиновской школе №21 для постановки выступления учащихся к школьному мероприятию сотрудники учреждения среди прочих реквизитов использовали страйкбольную гранату.

После репетиции, гранату оставили в кабинете, где ее взял школьник и дернул за чеку. В результате подросток получил ожог кистей рук и ушибленную рану пальца. Ему потребовалась медицинская помощь.

Прокуратура направила в суд исковое заявление, требуя компенсации морального вреда и покрытия медицинских расходов. В ходе судебного разбирательства было достигнуто мировое соглашение между законным представителем и образовательным учреждением. Школа выплатила пострадавшему мальчику 20 тыс. руб. в качестве компенсации и 2,2 тыс. руб. для покрытия затрат на лечение.

Полина Бабинцева