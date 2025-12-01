В работе WhatsApp в России произошел сбой

Пользователи по всей России жалуются на проблемы с работой мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). На портале «Сбой.РФ» за сегодняшний день зафиксировано 2383 жалоб.

Больше всего обращений поступает от жителей Москвы (27%), Новосибирской области (15%) и Санкт-Петербурга (12%) и Иркутской области (6%). Пользователи пишут, что не могут отправить сообщения и файлы.

В августе Роскомнадзор (РКН) заблокировал голосовые звонки в Telegram и WhatsApp, так как эти мессенджеры, по мнению ведомства, используются для обмана и вымогательства денег. В конце октября жители регионов массово жаловались на сбои в работе Telegram и WhatsApp. 28 ноября в РКН заявили, что ограничения против WhatsApp «вводятся поэтапно», и посоветовали россиянам перейти на «национальные сервисы». Ведомство пригрозило полностью заблокировать WhatsApp в РФ, если мессенджер не выполнит требования законодательства.

