Брижит Бардо рассказала поклонникам о своем здоровье

Легенда французского кино Брижит Бардо, которая в прошлом месяце перенесла операцию и госпитализацию, призвала не беспокоиться о ее здоровье всех, кто «искренне переживает» за нее. Как отмечается в заявлении, опубликованном фондом ее имени, она передает всем следующее сообщение: «Посылаю вам всю свою любовь!».

Фото: Reuters Брижит Бардо

Согласно заявлению фонда, на фоне «распространения в последнее время недостоверной информации» актриса просила напомнить, что она сейчас восстанавливается и хочет, чтобы просто все успокоились и уважали ее право на частную жизнь.

В октябре французские СМИ писали об очень серьезных проблемах со здоровьем 91-летней Брижит Бардо. Актриса перенесла «хирургическое вмешательство в связи с серьезным заболеванием». Она провела несколько недель в больнице Сен-Жан, после чего вернулась в свой дом в Сен-Тропе. Однако в ноябре ее состояние снова ухудшилось, ей снова пришлось лечь в больницу. Кроме того, в апреле этого года ее госпитализировали из-за тяжелой дыхательной недостаточности.

Алена Миклашевская