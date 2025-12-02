В ижевском ТРЦ «Талисман» опровергли слухи о скором закрытии комплекса под завод

Администрация ижевского торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Талисман» опровергла информацию о скором закрытии комплекса и перепрофилировании его в промышленный объект. Ранее несколько источников «Ъ-Удмуртия» сообщали, что ТРЦ может уйти на реконструкцию после Нового года. Представитель торгового комплекса назвал это ошибочными сведениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Летом «Ъ-Удмуртия» писал, что управляющая компания (УК) «Талисман» перешла под контроль московского холдинга «Аванпост». В июне столичное акционерное общество (АО) стало владельцем доли 100%, которая за несколько дней до передачи местным холдингом «АСПЭК-Групп» возросла с 1 до 570 млн руб.

АО «Аванпост» было зарегистрировано в Москве в ноябре 2024 года с уставным капиталом 100 тыс. руб. «Талисман» сейчас является единственной дочерней организацией московского холдинга. Директором «Аванпоста» указан Алексей Никоноров. Учредителем холдинга являлась Татьяна Королева, запись о ней из ЕГРЮЛ была удалена за день до передачи доли. Она среди прочего владеет московскими ООО «Антре-групп» (занимается благоустройством) и ООО «ФСК Альфа» (комплексное обслуживание помещений).

В последние годы в Ижевске перепрофилировали под производственные площадки ряд торговых центров. В сентябре 2023 года сменился собственник ТЦ «Столица». После этого на объекте появилась эмблема холдинга «Технодинамика» (входит в госкорпорацию «Ростех», занимается разработкой и производством систем и устройств для авиации и космоса). В январе 2023 года сменился собственник ТРЦ «Италмас», площадку которого перепрофилировали под производство БПЛА и барражирующих боеприпасов. Теперь это научно-исследовательский центр ZALA «Италмас».