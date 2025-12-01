Книги растут в продажах

В России растет спрос на бумажные книги. Об этом “Ъ FM” сообщили в пресс-службе «Авито». По данным платформы, за первые три квартала 2025-го оборот книг в онлайне вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлым годом. Лидером продаж стала современная проза. На нее пришлось около 14% от всех литературных покупок. На втором месте — фэнтези.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

С чем связан рост спроса на бумажную литературу? На этот вопрос “Ъ FM” ответил руководитель по развитию бизнеса «спорт, хобби, товары для детей» в «Авито» Сергей Кленяев: «В 2025 году мы видим, что россияне продолжают активно читать. Оборот категории "Книги" на "Авито" вырос. Тут ключевыми факторами было закрытие офлайн книжных магазинов и, как следствие, ускоренное проникновение в онлайн, ну и также рост количества объявлений о продаже книг на нашей платформе.

Могу отметить самые популярные жанры: современная проза, фэнтези и, конечно же, классика. Семейная аудитория активно покупает сказки и приключения, а детские книги стали самыми частыми поисковыми запросами на платформе. Этой осенью лидерами продаж был "Гарри Поттер", роман "Иные" и "Преступление и наказание"».

В октябре наибольший рост продаж показала книга «Волшебник страны Оз». В преддверии новогодних праздников увеличился и спрос на серии романов о Гарри Поттере — в 2,5 раза, отмечают аналитики. Следом идет финансовый бестселлер «Самый богатый человек в Вавилоне». В последние годы активно развивается и вторичный рынок литературы, рассказала книжный продюсер издательства «Бель Летр» Полина Маннанова: «Вторичный рынок бумажных книг растет уже несколько лет. Это закономерное продолжение тренда. Тому есть несколько причин. Во-первых, ценообразование, все больше людей ищут какие-то выгодные ценовые альтернативы.

Во-вторых, можно найти издания, которых уже нет ни в рознице, ни на маркетплейсах (редкие серии, старые любимые издания или переводы). Что касается детских книг, то здесь логика покупок, скорее всего, такая же, как и при покупке других редких товаров — активное желание родителей оптимизировать свои расходы, поэтому детские издания органично себя чувствуют на вторичном рынке. Их покупают часто и без опасений. Что касается "Волшебника страны Оз", здесь продажи выросли после экранизации. Это видно сразу во всех каналах, включая вторичный рынок. А книги о "Гарри Поттере" традиционно стабильно скупаются осенью и особенно перед Новым годом».

Среди самых популярных авторов абсолютный лидер — Джоан Роулинг. Также в топ-5 вошли Михаил Булгаков, Анна Джейн и Эрин Хантер. При этом спрос на книги зарубежных писателей вдвое выше, чем на произведения российских авторов, отмечают игроки рынка.

Ангелина Зотина