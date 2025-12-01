Предприятие в Башкирии обязали выплатить 1 млн рублей родным погибшего работника

Гафурийский межрайонный суд взыскал с ООО «СП Урожай» в пользу членов семьи погибшего работника компенсацию морального вреда в размере более 1 млн руб. С иском обратился прокурор Гафурийского района, сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Несчастный случай произошел 4 февраля этого года на территории Белозерского элеватора компании в селе Белое Озеро Гафурийского района. Аппаратчик обработки зерна упал с железнодорожного вагона. Спустя несколько дней он скончался в больнице.

Причинами произошедшего стали нарушения должностных инструкций и правил другими сотрудниками и неудовлетворительная организация производственных работ. Как пояснила заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова, пострадавшему не выдали специальную противоскользящую обувь для работы на высоте и не проинструктировали по охране труда.

ООО «СП Урожай», по данным Rusprofile, зарегистрировано в селе Староабсалямово Аургазинского района в декабре 2016 года. Владельцами компании являются Гульнара и Римма Рафиковы. В 2024 году выручка составила 4,2 млрд руб., чистая прибыль — 599,7 млн руб.

Майя Иванова