Гендиректор Gunvor объявил о намерении покинуть пост и продать долю менеджменту

Основной владелец и гендиректор Gunvor Group Торбьорн Торнквист покинет пост. Он продаст свою контрольную долю менеджменту компании, сообщила ее пресс-служба. На должность гендиректора назначен Гэри Педерсен.

Фото: Luke MacGregor / Reuters, Luke MacGregor / File photo / Reuters Торбьёрн Торнквист

«В соответствии с соглашением, мажоритарный владелец Торбьорн Торнквист продаст все свои активы в пользу группы нынешних сотрудников, которые в дальнейшем будут владеть компанией полностью»,— сказано в пресс-релизе Gunvor.

Гэри Педерсен еще в 2024 году заключил контракт на должность гендиректора по Северной и Южной Америке «с намерением в дальнейшем взять на себя глобальное руководство». Информацию об изменениях в структуре управления и руководства Gunvor пообещала опубликовать позднее.

В октябре Минфин США ввел санкции против «Роснефти», ЛУКОЙЛа и 34 их дочерних структур. ЛУКОЙЛ сообщил, что его активы предложил выкупить швейцарский трейдер Gunvor, но через неделю компания отозвала предложение из-за отказа Минфина США выдать лицензию. Министерство в своем заявлении назвало трейдера «марионеткой Кремля».

