Депутат гордумы Тольятти получил награду губернатора за помощь СВО

Депутат городской думы Тольятти Натаниэль Папурин награжден благодарностью губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева за вклад в развитие ветеранского движения и активную работу по патриотическому воспитанию граждан. Парламентарий неоднократно ездил в зону СВО с гуманитарной помощью для военнослужащих.

Натаниэль Папурин активно занимается общественной деятельностью. С 2022 года депутат участвует в сборе и доставке гуманитарных грузов на передовую.

В июле текущего года тольяттинский депутат был награжден медалью Минобороны РФ «За укрепление боевого содружества». Награда вручается за содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ.

Евгений Чернов