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Тольяттинский депутат награжден медалью Минобороны РФ

Мнистерство обороны России наградило медалью «За укрепление боевого содружества» депутата городской думы Тольятти Натаниэля Папурина. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

Награда вручается за содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ. С 2022 года депутат участвует в сборе и доставке гуманитарных грузов на передовую.

«Эта награда является для меня стимулом работать еще лучше.  Не стоит забывать, что каждая доставленная банка тушенки, каждая пара теплых носков, каждая вовремя переданная рация — это чья-то спасенная жизнь. Мы обязаны поддерживать наших защитников, ведь только вместе мы сможем приблизить победу», — заявил господин Папурин.

Андрей Сазонов