На пост гендиректора «Уралхиммаша» вернулся Сергей Гавриков

Совет директоров «Уралхиммаша» назначил на должность генерального директора Сергея Гаврикова, который возглавлял предприятие с 2012 по 2015 годы, сообщили в пресс-службе компании. С февраля этого года он занимал пост управляющего директора завода.

Сергей Николаевич родился в 1966 году в Ленинграде. Свою карьеру он начал в 1983 году на «Ижорских заводах», где прошел путь от мастера до заместителя директора по производству. С 2012 по 2025 годы Гавриков занимал руководящие должности на крупных машиностроительных предприятиях.

Экс-генеральный директор завода Евгений Гриценко продолжит работу в Группе «Синара» в должности вице-президента, уточнили в пресс-службе компании. «Организационные изменения проведены в соответствии с разработанной Группой «Синара» стратегией развития предприятия»,— говорится в сообщении.

В октябре 2024 года стало известно, что группа «Синара» стала владельцем 74,99% акций «Уралхиммаша», ранее принадлежавших структурам Газпромбанка. В «Синаре» планировали сохранить профиль предприятия и развивать новые направления бизнеса.

«Уралхиммаш» - один из ведущих российских производителей оборудования для газоперерабатывающей, нефтяной, химической, нефтехимической отраслей промышленности, атомной и традиционной энергетики. По данным сайта rusprofile, в 2021 году выручка предприятия составила 8,08 млрд руб., а чистая прибыль достигла 697 млн руб.

Полина Бабинцева